Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет чернокожий гей

Чернокожей русалочки было мало? Готовьтесь увидеть афроамериканца-гея в роли феи-крестной в «Золушке». 50-летний американский певец Билли Портер, который не скрывает своей гомосексуальной ориентации, ведет переговоры об участии в одноименном мюзикле от кинокомпании Sony Pictures, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники. На роль главное героини уже заявлена певица Камила Кабельо.

Известно, что это будет не классическая «Золушка», а современное переосмысление. Если сделка состоится, Портер не только сыграет роль крестной феи, и напишет музыку для картины.

Добавим, что артист в свое время получил такие премии, как «Тони», «Грэмми» и «Эмми». В качестве актера наибольшую популярность ему принесла роль в сериале «Поза». Он открытый гей, в 2017 году сочетался браком с мужчиной после восьми лет отношений. Широко известен благодаря своим пестрым эпатажным нарядам.

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