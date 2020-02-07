Гарри и Меган впервые провели официальную встречу после отказа от престола

Супруги появились на мероприятии американского банка в Майами.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые осуществили официальный выход после отказа от королевских полномочий.

Супруги стали главными гостями мероприятия, организованного крупным американским финансовым холдингом JP Morgan в Майами. Важные лица собирались в специально арендованном для этого пятизвездочном отеле на Южном пляже.

Инсайдеры рассказали журналистам Daily Mail, что событие было полностью закрытым и максимально тихим, насколько это возможно в данном случае.

Организаторы позаботились о том, чтобы обеспечить некогда королевской чете максимальный уровень безопасности. Сумму, которую получили Меган и Гарри за этот визит, стороны предпочли не разглашать.

Отметим, что мероприятие от JP Morgan относится к категории очень престижных событий Америки. Оно проводится ежегодно. Культовыми гостями альтернативного инвестиционного саммита нередко становятся Билл Гейтс и Алекс Родригес.