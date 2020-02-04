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Две спальни и балкон: Мадонна предложила Меган и Гарри пожить у нее в Нью-Йорке

61-летняя певица уверена: ее варианты крыши над головой намного предпочтительнее дома в Канаде.

Две спальни и балкон: Мадонна предложила Меган и Гарри пожить у нее в Нью-Йорке
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: globallookpress

Мадонна предложила принцу Гарри и его супруге Меган Маркл временный вариант крыши над головой. Вот уже какую неделю подряд споры вокруг отречения герцогов Сассекских от престола не утихают в медиасреде: недавно актриса вместе с супругом переехали в Канаду после череды официальных встреч с Елизаветой.

Сейчас, выяснили журналисты, семейная чета вместе с маленьким Арчи проживает в Ванкувере в районе Северного Саанича. Временным пристанищем Меган и Гарри стал особняк в 16 тысяч квадратных метров – это место называют одним из самых тихих. Несмотря на богатое убранство (в доме 5 спален, 8 ванных комнат, кабинет с камином), влюбленным продолжают поступать выгодные предложения.

Так, Мадонна решила протянуть британцам руку помощи и назвала свою квартиру в Нью-Йорке отличным вариантом. На личной странице в Instagram певица публично обратилась к Гарри и заявила, что Канада — слишком скучное место для него и супруги, у нее же им будет многократно уютнее. В качестве альтернативы поп-звезда предложила им аренду своих апартаментов в районе Центрального парка.

«Там две спальни, лучший вид на Манхэттен и невероятный балкон», — сказала она.

Многие пользователи добродушный жест Мадонны поддержали. В комментариях они написали, что певица выдвинула отличную идею. Теперь подписчики ждут официальной реакции Меган и Гарри.

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Две спальни и балкон: Мадонна предложила Меган и Гарри пожить у нее в Нью-Йорке
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