Густоволосый брюнет: сын Федора Бондарчука показал архивное фото отца

Актер Сергей Бондарчук-младший 7 февраля разместил в своем Инстаграм подборку фотографий, которыми поздравил двоюродного брата, актера Константина Крюкова, с днем рождения. Звезде исполнилось 35 лет.

«Мой Старший Брат! С Днем рождения! Ты все знаешь сам! Я тебя очень люблю. Всегда рядом! Нас ждут великие дела!» — поздравил Крюкова Сергей Бондарчук.

Примечательно, что на одном из архивных фото вместе с будущими актерами запечатлен отец Сергея, Федор Бондарчук. Знаменитый режиссер выглядит не просто молодо – на его голове красуется густая шевелюра.

«Самые крутые мужики кинематографа», — прокомментировала снимок одна из подписчиц.

Сегодня настоящей фишкой режиссера является уже лысина. Которая, кстати, по мнению многих поклонниц, добавляет ему харизмы и привлекательности. И никак не помешала ему завоевать сердце молодой актрисы Паулины Андреевой. С матерью Сергея Светланой Федор Бондарчук расстался в 2016 году.