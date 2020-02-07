ЗВЕЗДЫ

Время не властно: Ольга Кабо показала себя в ярко-красном купальнике

Известная 52-летняя актриса находится просто в потрясающей форме.

Время не властно: Ольга Кабо показала себя в ярко-красном купальнике
Кабо продемонстрировала прекрасную фигуру/http://globallookpress.com/

Актриса Ольга Кабо в Instagram опубликовала снимок в ярко-красном купальнике, который не оставил равнодушным ее многочисленных поклонников. Звезда на кадре находится в бассейне, из которого красиво выходит. При этом можно увидеть, что у актрисы нет ни грамма лишнего веса. Она находится просто в потрясающей форме, которой могут позавидовать и многие более молодые звезды.

Актриса рассказала, что в новогодние праздники на какое-то время забыла про диеты. Она ела, что ей нравится. Но теперь, как она отметила, самое время вернуться к обычному рациону питания и активным тренировкам.

Ольга Кабо призналась, что бассейн — ее давняя страсть. Здесь она появляется регулярно. Как правило, актриса занимается с личным тренером. При этом очень любит аквааэробику, где нет нагрузки на позвоночник, но работают все группы мышц.

Многие поклонники в комментариях выразили свое восхищение формами звезды. Некоторые отметили, что над актрисой не властно время. Добавим, что актриса родила сына в 44 года. Отцом ребенка является бизнесмен Николай Разгуляев. В этом году Витя пошел уже в первый класс.

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Время не властно: Ольга Кабо показала себя в ярко-красном купальнике
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