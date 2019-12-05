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Дочь Ольги Кабо была против рождения второго ребенка у мамы

Татьяна Василишина очень переживала и говорила, что родительница ее не любит.

Дочь Ольги Кабо была против рождения второго ребенка у мамы
Кабо заявила, что ее дочь была против рождения у нее второго ребенка/http://globallookpress.com/

Актриса Ольга Кабо стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова также появилась ее семья. Дочь от первого брака Татьяна Василишина, которой сейчас 21 год, сын от второго союза Виктор, а также супруг бизнесмен Николай Разгуляев.

«Она дитя 21-го века. У нее все структурировано в голове. Я с ней советуюсь по многим вопросам», — сказала Ольга Кабо о своей дочери.

Между тем ее супруг вспомнил, как Татьяна отреагировала, когда узнала о беременности матери. «Это надо было видеть. Таня сидела за столом, мы пили чай. Разговаривали. Вдруг Оля сказала: «Я хочу сообщить тебе важную вещь. Наверное, все будет хорошо, но у тебя появится скоро братик или сестричка», — вспомнил Николай Разгуляев.

Как он добавил, затем от Татьяны была тирада. «Она говорила: «Вы меня не любите, я вам не нужна. И слезы текли». Ольга Кабо добавила: «Потом Таня успокоилась и показывала на живот. При этом говорила: «Скажи этому существу, чтобы это был мальчик». Позже я поняла, что будет мальчик. Мы пошли с дочкой в кафе, где я ей все сообщила. После этого она уже успокоилась и не возражала против рождения ребенка», — сказала Ольга Кабо.

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Тэги:

Виктор РазгуляевНиколай РазгуляевОльга КабоПрограмма "Судьба человека"Татьяна Василишина
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Дочь Ольги Кабо была против рождения второго ребенка у мамы
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