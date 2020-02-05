ЗВЕЗДЫ

«Буду лупить»: Ида Галич собирается наказывать будущего ребенка за вранье

Популярный блогер поделилась с Ксенией Собчак планами по воспитанию ребенка.

«Буду лупить»: Ида Галич собирается наказывать будущего ребенка за вранье
Ида Галич. Фото: globallookpress

В гостях у Ксении Собчак беременная певица, телеведущая, блогер Ида Галич обсудила несколько тем, касающихся ее будущего ребенка. В частности, она призналась, что в вопросе крещения малыша они с мужем решения пока не нашли. А вот что касается методов воспитания, то тут брюнетка довольно категорична. Она заявила, что планирует в качестве наказаний использовать подзатыльники.

Речь, в частности, шла о вранье, за которое в свое время доставалось ремнем самой Галич. На вопрос Собчак о том, будет ли будущая мать применять подобные физические наказания к своему ребенку, Галич замялась, но все-таки ответила утвердительно:

«Буду лупить. Не хорошо врать. Не нужно думать, что дети – это что-то такое, что нельзя тронуть пальцем, или нельзя говорить ему «нет». Ребенок, как мне кажется, в своей семье какие-то нормы должен получить» — ответила блогер, под нормами подразумевая, по всей видимости, определенный объем наказаний.

«Если он будет трындеть отцу или что-то делать неправильно, то конечно, он получит. Не хотелось бы, но, скорей всего, будет получать подзатыльник» — уточнила Галич.

Отметим, что для экс-ведущей «Орла и решки» и блогера Алана Басиева это – первый ребенок. Супруги скрывают пол малыша, хотя не так давно обсуждалось, что будет мальчик. Такое предположение высказали некоторые поклонники пары после того, как девушка заговорила о ребенке в мужском роде, назвав его «самым настоящим совенком».

Впрочем, вскоре этот вопрос перестанет быть тайной – пополнения в семье пара ждет со дня на день.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

беременностьИда ГаличКсения Собчакшоу "Осторожно Собчак"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Буду лупить»: Ида Галич собирается наказывать будущего ребенка за вранье
Интересно?
Поделись с друзьями: