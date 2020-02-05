«Буду лупить»: Ида Галич собирается наказывать будущего ребенка за вранье

В гостях у Ксении Собчак беременная певица, телеведущая, блогер Ида Галич обсудила несколько тем, касающихся ее будущего ребенка. В частности, она призналась, что в вопросе крещения малыша они с мужем решения пока не нашли. А вот что касается методов воспитания, то тут брюнетка довольно категорична. Она заявила, что планирует в качестве наказаний использовать подзатыльники.

Речь, в частности, шла о вранье, за которое в свое время доставалось ремнем самой Галич. На вопрос Собчак о том, будет ли будущая мать применять подобные физические наказания к своему ребенку, Галич замялась, но все-таки ответила утвердительно:

«Буду лупить. Не хорошо врать. Не нужно думать, что дети – это что-то такое, что нельзя тронуть пальцем, или нельзя говорить ему «нет». Ребенок, как мне кажется, в своей семье какие-то нормы должен получить» — ответила блогер, под нормами подразумевая, по всей видимости, определенный объем наказаний. «Если он будет трындеть отцу или что-то делать неправильно, то конечно, он получит. Не хотелось бы, но, скорей всего, будет получать подзатыльник» — уточнила Галич.

Отметим, что для экс-ведущей «Орла и решки» и блогера Алана Басиева это – первый ребенок. Супруги скрывают пол малыша, хотя не так давно обсуждалось, что будет мальчик. Такое предположение высказали некоторые поклонники пары после того, как девушка заговорила о ребенке в мужском роде, назвав его «самым настоящим совенком».

Впрочем, вскоре этот вопрос перестанет быть тайной – пополнения в семье пара ждет со дня на день.