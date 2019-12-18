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«Ипотечный замок»: беременная Ида Галич переехала в новый дом

Знаменитость поделилась свежим кадром, запечатлев на фото свой особняк.

«Ипотечный замок»: беременная Ида Галич переехала в новый дом
Ида Галич (Фото: Globallookpress.com)

Еще в мае 2018 года Ида Галич вышла замуж за своего возлюбленного Алана Басиева. На свадебной фотосессии девушка предстала в белоснежном платье-бюстье, прикрыв локоны фатой. В качестве приглашенных артистов на празднике молодоженов выступали группа «Банд’Эрос», PIZZA, ХЛЕБ, HammAli & Navai, Feduk. Свадьбу блогера не смогла пропустить и Анастасия Ивлеева, девушка отложила все важные дела и съемки ради вечеринки новоиспеченных супругов. Как пишет Wday.ru, за один вечер на банкете Галич сменила четыре наряда. Помимо макияжа и вечерних платьев, особое внимание невеста уделила интерьеру праздничного зала, не забыв также и о свадебном торте.

В августе Ида поделилась с подписчиками радостным известием, объявив о своем интересном положении. В интервью супруге музыканта Влада Топалова для YouTube-проекта «Пятница с Региной» возлюбленная Алана Басиева подметила, что еще до того, как она сделала тест на беременность, почувствовала, что скоро станет мамой. На протяжении первых месяцев девушка постоянно ощущала сонливость и апатию, желание скрыться от всего мира, оставшись наедине с собой.

Узнав о беременности, супруги задумались о жилплощади. На личной страничке в Instagram Галич поделилась свежим фото, запечатлев в кадре свой особняк. Вместе с мужем блогер поселилась в замке. Однако, судя по словам Иды, новый дом они купили в ипотеку.

Ида Галич с мужем Аланом Басиевым
Ида Галич обосновалась в собственном особняке (Фото: Instagram.com/galichida)

«Долго думала о подписи к этому фото. В голову пришла только такая мысль: если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет своего замка… Ипотечный замок», — добавила Галич.

С приобретением недвижимости знаменитость поздравили Наталья Рудова, Дима Билан, Рита Дакота и многие другие.

«Ида, как я тобой горжусь», — обратилась к блогеру экс-возлюбленная Влада Соколовского.

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«Ипотечный замок»: беременная Ида Галич переехала в новый дом
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