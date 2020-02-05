Алла Данько отчаялась построить семейную жизнь после третьего неудачного брака

Диктор советского телевидения Алла Данько в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» высказалась о своем третьем неудачном браке. После него, как сказала звезда, она просто отчаялась построить счастливую семью и больше попыток не предпринимала.

«Три года я была в третьем браке, но и он распался. Была предпринята очередная попытка построить свою личную жизнь. В итоге все это закончилось достаточно печально. Я получила травму, которая беспокоила меня потом очень долго. Переживала по поводу этих своих отношений. Зато сейчас все в моей жизни просто прекрасно. У меня есть любимый сын и прекрасный внук. Он замечательный умный мальчик», — сказала популярная телеведущая.

В студии также появился единственный сын Алла Данько от второго брака Василий. Сегодня это уже известный продюсер и режиссер. «Я получил наглядный пример, как не надо поступать с женщинами. Тем более, что этот человек пришел в нашу семью без всего», — сказал сын Аллы Данько.

Актриса отметила, что не хочет бередить прошлое. Надо, как считает она, жить настоящим. «Я и сейчас не перестаю работать. С 2009 года мы с Васей организовали свой продакшн. Мы сделали много интересных проектов», — заметила Алла Данько.