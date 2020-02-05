«Мы были молодые неискушенные люди»: Данько объяснила, почему развелась с первым мужем

Диктор телевидения Алла Данько в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем первом неудачном браке. Когда она училась в ординатуре медицинского института, то там познакомилась со своим первым супругом. Мужчина трудился в те годы анестезиологом-реаниматологом.

«Саша мог человека вернуть с того света человека. Он был словно Бог для многих пациентов. Он тогда был молодой человек, романтичный. Из хорошей семьи. Мы были молодые неискушенные люди. Наверное, поторопились вступать в брак», — заметила телеведущая.

Как призналась Алла Данько, их отношения разбились о быт семейной жизни. Часто возникали споры по пустякам. Они никак не могли наладить отношения.

«Оказалось, что в быту есть какие-то вопросы, которые надо решать. А у нас их решать совместно не получилось. Однажды он мне сказал спустя уже много лет, когда мы вновь встретились: «Мы были молодые дураки. Зря мы с тобой расстались». Но, конечно, исправить уже ничего было нельзя», — заявила Алла Данько.