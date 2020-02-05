ЗВЕЗДЫ

«Мы были молодые неискушенные люди»: Данько объяснила, почему развелась с первым мужем

Первым супругом известного диктора был анестезиолог-реаниматолог по имени Александр.

«Мы были молодые неискушенные люди»: Данько объяснила, почему развелась с первым мужем
Данько вспомнила первый неудачный брак/https://www.instagram.com/algedanko/

Диктор телевидения Алла Данько в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем первом неудачном браке. Когда она училась в ординатуре медицинского института, то там познакомилась со своим первым супругом. Мужчина трудился в те годы анестезиологом-реаниматологом.

«Саша мог человека вернуть с того света человека. Он был словно Бог для многих пациентов. Он тогда был молодой человек, романтичный. Из хорошей семьи. Мы были молодые неискушенные люди. Наверное, поторопились вступать в брак», — заметила телеведущая.

Как призналась Алла Данько, их отношения разбились о быт семейной жизни. Часто возникали споры по пустякам. Они никак не могли наладить отношения.

«Оказалось, что в быту есть какие-то вопросы, которые надо решать. А у нас их решать совместно не получилось. Однажды он мне сказал спустя уже много лет, когда мы вновь встретились: «Мы были молодые дураки. Зря мы с тобой расстались». Но, конечно, исправить уже ничего было нельзя», — заявила Алла Данько.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ДанькоНовости googleПрограмма "Судьба человека"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мы были молодые неискушенные люди»: Данько объяснила, почему развелась с первым мужем
Интересно?
Поделись с друзьями: