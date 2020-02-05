«Как Бог даст»: Татьяна Абрамова не исключила рождения ребенка от Юрия Беляева

При этом к суррогатному материнству 45-летняя актриса прибегать не намерена.

Актриса Татьяна Абрамова заявила, что вовсе не против родить ребенка своему супругу Юрию Беляеву. Как известно, от предыдущих отношений у нее двое детей — сыновья Иван и Александр. При этом от Беляева у 45-летней актрисы совместных детей пока нет.

«Отвечу, как и тогда, как Бог даст! Мое отношение к суррогатному материнству? Считаю, обращаться к такой услуге необходимо только в крайней необходимости. Да, у кого есть деньги, это решение проблемы», — заметила звезда.

Как отметила Абрамова, суррогатное материнство — очень серьезное дело. К этому нужно подходить взвешенно и осторожно.

Также актриса рассказала о своей давней дружбе с Марией Порошиной. Их отношения строятся на поддержке друг друга в непростых жизненных ситуациях. Кстати, сама Порошина называет их с Абрамовой попугайчиками-неразлучниками. На многие вещи они смотрят с давней подругой одинаково. К примеру, никогда не балуют своих наследников, сообщает «СтарХит».