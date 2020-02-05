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«Предложений стало в два раза меньше»: Татьяна Абрамова пожаловалась на отсутствие работы

Как заметила звезда картины «Всегда говори всегда», многое из того, что ей предлагают – неинтересно.

«Предложений стало в два раза меньше»: Татьяна Абрамова пожаловалась на отсутствие работы
Абрамова уже год не снимается в кино/http://globallookpress.com/

Актриса Татьяна Абрамова, которой исполнилось 45 лет и которая получила широкую известность благодаря картине «Всегда говори всегда», пожаловалась на отсутствие работы. К примеру, актриса за 2019 год не сыграла ни в одном фильме.

«Предложений стало в два раза меньше. Некоторые из них вообще неинтересные», — заметила актриса.

Кроме того, она раскритиковала некоторых современных режиссеров. Как она отметила, они очень далеки от реальности и не имеют никакого отношения к профессии. В такие моменты ей становится грустно. Она просто встает и уходит после общения с ними.

Как сказала звезда, для нее работа в кино в первую очередь нужна для реализации своих творческих планов. Она снимается в кино не ради денег, как некоторые современные актеры. Сейчас она предпочитает чаще играть в спектаклях, чем сниматься в кино, сообщает «СтарХит».

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«Предложений стало в два раза меньше»: Татьяна Абрамова пожаловалась на отсутствие работы
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