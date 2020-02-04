Пасынок Немова угодил в страшное ДТП на скутере, в котором погибла его девушка

Гимнаст Алексей Немов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, как в страшной аварии едва не погиб его пасынок Евгений. Это сын супруги Галины от первого брака. Молодой человек угодил в аварию на скутере. В результате сам он чудом остался жив, получив многочисленные переломы, а вот его девушка погибла.

«Нам позвонила Лена, сестра Гали. Сказала, что на скутере Женя попал со своей девушкой в аварию. Мы с женой приехали на место происшествия быстрее скорой помощи. К сожалению, девушка погибла. Ему делали две сложнейшие операции. Женя два месяца провел в больнице», — сказал четырехкратный олимпийский чемпион.

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Жена Алексея Немова Галина также вспомнила ту страшную аварию. «Мне хотелось орать. Девочка погибла. Это дочка моей одноклассницы. Мой сын и ее дочь встретились спустя девять лет, после нашего последнего с ней разговора. Они любили друг друга», — заявила Галина Немова.

При этом Галина отметила, что никогда не мешала сыну от первого брака общаться с родным отцом. По ее словам, ребенка всегда тянуло к папе. Он часто приезжал к нему в гости, когда был маленьким.