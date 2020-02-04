Алексей Немов рассказал о своем отце, который сидел в тюрьме за драку

Перед Олимпиадой в Сиднее гимнаст встретился с папой и у них состоялся разговор.

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своем отце. Мужчина ушел из семьи, когда Алексей был совсем маленьким. Причем он отбыл срок в колонии.

«Я знал, что где-то есть мой папа. Мама не хотела об этом говорить. Мне было чем заниматься. Я рос на сборах и на соревнованиях. Тренер мне заменил маму и папу», — сказал прославленный гимнаст.

В детстве, как он отметил, вместе с мамой они ездили к отцу в колонию. «Мама говорила, что он в больнице. Я не знал, что он в тюрьме. Это потом рассказали. Кто-то из соседей сказал: «Твой отец не в больнице, а совсем в других местах». Из-за драки какой-то он попал в колонию. Так сложилась судьба», — сказал Алексей Немов.

При этом перед Олимпиадой в Сиднее спустя много лет отец его нашел. «Он приехал ко мне на спортивную базу «Озеро Круглое». Мы поговорили, пообщались. Галина, моя жена, была как раз беременна Лешей, нашим старшим сыном. Я не знал, как себя вести с ним. Для меня мама на первом месте была и будет. Именно она меня вырастила», — заметил гимнаст.