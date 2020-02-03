ЗВЕЗДЫ

В райдере Анастасии Волочковой не оказалось ее любимого шпината

У балерины очень скромные требования, что обязательно должно быть в гримерке во время выступлений.

В райдере Анастасии Волочковой не оказалось ее любимого шпината
У Волочковой оказался очень скромный райдер/http://globallookpress.com/

В райдере танцовщицы Анастасии Волочковой не оказалось ее любимого шпината. Как выяснилось, у балерины очень скромные требования к тому, что должно быть в ее гримерке во время выступлений. Танцовщицу обязательно должны обеспечить питьевой водой в большом количестве и несколькими лимонами. Других требований к организаторам своих выступлений звезда не предъявляет.

Кстати, балерина которая в первой половине января отдыхала в Таиланде в компании любимого человека, уже приступила к выступлениям и репетициям. К примеру, совсем недавно ее можно было увидеть в Зеленограде. Звезда вышла на сцену вместе с детьми.

Добавим, что всем знакомо самое любимое блюдо танцовщицы. Это шпинат и вареными яйцами. К примеру, эти травянистым растением был забит весь ее холодильник в Таиланде. Звезда отмечала, что у нее достаточно скудный рацион питания. Она боится располнеть, поэтому вынуждена во всем себя ограничивать.

Отметим, что в этом году, скорее всего, состоится свадьба Волочковой. Звезда не так давно рассказывала о своем мужчине, который уже больше года живет в ее особняке в Подмосковье. Избранник балерины, по ее словам, никогда не был женат, он подтянут и высокого роста, сообщает портал «7 дней».

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В райдере Анастасии Волочковой не оказалось ее любимого шпината
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