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Волочкова продемонстрировала дворец, в котором пройдет ее первая брачная ночь

Свадьба балерины запланирована на 20 октября этого года.

Волочкова продемонстрировала дворец, в котором пройдет ее первая брачная ночь
Анастасия Волочкова. Фото: Владимир Веленгурин / КП.

Недавно Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе, предположительно, она состоится 20 октября, поскольку дату 20.10.2020 балерина посчитала красивой. Торжество будет проходить в двух местах – на Мальдивах и в Санкт-Петербурге, где молодые распишутся в ЗАГСе и проведут первую брачную ночь.

Как сообщила «Комсомольская правда», это произойдет в питерской квартире Волочковой, которая больше напоминает дворец. Некогда для балерины ее купил миллионер Сулейман Керимов, потратив 130 млн рублей. Квартира-дворец имеет 200 квадратных метров и располагается в центре города, на площади Искусств у Русского музея.

Гостиная квартиры Волочковой напоминает Большой театр.

Гостиная. Фото
Гостиная. Фото: личный архив/ КП

Спальня похожа на кукольный домик Барби.

Спальня. Фото
Спальня. Фото: личный архив/ КП

Ванная комната розовая без ванны, только душ.

Ванная. Фото
Ванная. Фото: личный архив/ КП

Гостевая спальня – с огромным зеркалом, как в балетном зале.

Спальня гостевая. Фото
Спальня гостевая. Фото: личный архив/ КП
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Волочкова продемонстрировала дворец, в котором пройдет ее первая брачная ночь
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