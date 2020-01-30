Волочкова продемонстрировала дворец, в котором пройдет ее первая брачная ночь

Свадьба балерины запланирована на 20 октября этого года.

Недавно Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе, предположительно, она состоится 20 октября, поскольку дату 20.10.2020 балерина посчитала красивой. Торжество будет проходить в двух местах – на Мальдивах и в Санкт-Петербурге, где молодые распишутся в ЗАГСе и проведут первую брачную ночь.

Как сообщила «Комсомольская правда», это произойдет в питерской квартире Волочковой, которая больше напоминает дворец. Некогда для балерины ее купил миллионер Сулейман Керимов, потратив 130 млн рублей. Квартира-дворец имеет 200 квадратных метров и располагается в центре города, на площади Искусств у Русского музея.

Гостиная квартиры Волочковой напоминает Большой театр.

Спальня похожа на кукольный домик Барби.

Ванная комната розовая без ванны, только душ.

Гостевая спальня – с огромным зеркалом, как в балетном зале.