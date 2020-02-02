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Глаз, как у орла: Павел Деревянко сделал операцию по коррекции зрения

Актер долгое время хотел обратиться за медицинской помощью, но мешали постоянные съемки.

Глаз, как у орла: Павел Деревянко сделал операцию по коррекции зрения
Павел Деревянко занялся, наконец, глазами. Фото: Global Look Press

Популярный актер Павел Деревянко сделал операцию на глаза. Из-за плохого зрения 43-летний мужчина решил обратиться в клинику, но долго откладывал поход к врачам из-за занятости на съемках. Процедура прошла за день до кинопремии «Золотой орел», на которую артист явился в специальных очках. Журналисты заметили это и предположили, что звезда как-то изменил свою внешность, но Павел сразу развеял все догадки.

«Я сделал коррекцию на глаза, она дает острое зрение», — цитирует Деревянко издание StarHit.

Какое-то время мужчине придется ограничить нагрузку на глаза, но затем он должен начать лучше видеть, обещали врачи. Здоровье понадобится мужчине, на этот год у него запланировано несколько кинопроектов (в последние годы он очень востребован), а также Павел собрался жениться.

Он решил завязать с романами и остепениться в компании с бизнесвумен Дарьей Мясищевой, которая в 2010 и 2014 годах родила ему дочерей. Какое-то время пара жила раздельно, но теперь собирается создать образцовую семью. Актер уже купил участок на Алтае, чтобы построить там дом для своих близких.

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Глаз, как у орла: Павел Деревянко сделал операцию по коррекции зрения
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