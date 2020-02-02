«Будоражит мелких блогеров»: Кожевникова ответила на сравнение своего платья со шторами

Актриса из сериала «Универ» дала понять, что вечерний наряд обошелся ей в копеечку.

35-летняя Мария Кожевникова, как и другие знаменитости, не смогла пропустить одно из самых ожидаемых событий этой зимы. Актриса из сериала «Универ» побывала на кинопремии «Золотой орел». Для выхода в свет знаменитость примерила вечернее платье в пол с оборками на боковом разрезе и бантом. Наряд девушки дополнили рукава-буфы. При выборе платья Мария отдала предпочтение нежно-розовому пудровому оттенку пастельной палитры.

В беседе с поклонниками Кожевникова ответила на критику хейтеров, сравнивших ее наряд с занавесками. Девушка дала понять, что этот образ обошелся ей в копеечку. По словам Марии, в контексте поступивших отзывов, она может ответить только одно: если люди вместе своей жизни проявляют интерес к чужим платьям, упражняясь при этом в хулительном жанре, то пора задуматься. Ведь каждый делится тем, что у него в избытке.

«Мое платье продолжает будоражить мелких блогеров», — посетовала Мария.

Кроме того, актриса уточнила, что тех, «у кого такие шторы» как и ее платье — она может только поздравить.