Дань памяти: Овечкин вышел на лед с номером погибшего Коби Брайанта

Нападающий сборной России по хоккею и клуба «Вашингтон» Александр Овечкин появился на разминке перед матчем НХЛ в майке с номером 24 вместо своего номера 8. Так великий спортсмен почтил память другого великого спортсмена — баскетболиста Коби Брайанта, который накануне разбился на вертолете. Фото и видео опубликовал в своем инстаграме официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги. Публикация подписана так: «От великого великому».

Интересно, что Брайант начинал играть в НБА за баскетбольную команду «Лос-Анджелес Лейкерс» под номером 8, но позднее сменил его на 24. Александр Овечкин выступает за хоккейный клуб «Вашингтон» под номером 8, но на разминку перед матчем с «Нэшвилл Предаторз» русский хоккеист надел майку с номером 24. Позже Овечкин подпишет форму и выставит ее на аукцион. Все вырученные деньги будут отправлены в помощь семье погибшего баскетболиста. Американские болельщики с восторгом и благоговением восприняли поступок русского хоккеиста, за океаном Ови — непререкаемый авторитет.

Коби Брайант считал Овечкина одним из величайших спортсменов своего времени. Хоккеист один из первых выразил потрясение от трагической гибели баскетболиста и назвал его легендой. «У меня разбито сердце, не могу поверить… Счастлив, что у меня был шанс встретиться с тобой. Покойся с миром, легенда», — написал Александр под совместной фотографией с Коби.