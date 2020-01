«Он всегда узнавал меня и жал мне руку»: Овечкин потрясен смертью Коби Брайанта

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на гибель в авиакатастрофе легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

“He was a legend in the basketball world and the whole world. It’s tough.” —Alex Ovechkin on Kobe Bryant, who once presented the #Caps’ captain with a game-worn jersey and sneakers after a game in L.A. pic.twitter.com/RQPZFFURem

— Tarik El-Bashir (@Tarik_ElBashir) 26 января 2020 г.