«Он всегда узнавал меня и жал мне руку»: Овечкин потрясен смертью Коби Брайанта

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на гибель в авиакатастрофе легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

“He was a legend in the basketball world and the whole world. It’s tough.” —Alex Ovechkin on Kobe Bryant, who once presented the #Caps’ captain with a game-worn jersey and sneakers after a game in L.A. pic.twitter.com/RQPZFFURem — Tarik El-Bashir (@Tarik_ElBashir) 26 января 2020 г.

«Он был легендой баскетбола и всего мира. Это тяжелая потеря. Я знал его лично. Коби всегда хорошо ко мне относился. Мы встречались с ним три или четыре раза. Он всегда узнавал меня и жал мне руку», — сказал Александр Овечкин, которого цитирует The Athletic .

Гибель Коби Брайанта в авиакатастрофе потрясла весь баскетбольный мир. Свои соболезнования семье звезды уже выразили многие политические деятели, звезды спорта прошлого и настоящего. Брайант, которому был всего 41 год, считался живой легендой Национальной баскетбольной ассоциации. Он пять раз выигрывал перстень чемпионов НБА.

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Многие команды лиги после смерти Брайанта в своих матчах нарушали правила 24 секунд, которые даются на атаку. Это было сделано в память о великом баскетболисте. Именно под этим номером выступал великий игрок.

Отметим, что после смерти игрока прошла информация якобы на борту находились все четыре дочери баскетболиста. Впрочем, позже было уточнено, что вместе с баскетболистом летела только тринадцатилетняя Джанна Мария. Она, кстати, профессионально занималась баскетболом.

Пока власти США не раскрывают причину и детали крушения вертолета легенды. Идет опознание тел погибших. Добавим, что всю свою карьеру игрок был верен одному клубу – «Лос-Анджелес Лейкерс». Игрока буквально готовы были носить на руках все болельщики фанаты команды.