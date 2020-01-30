Юлия Михалкова получала за гастрольный тур по сотне непристойных записок от мужчин

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram через своих помощников, которые ведут страничку, пока она отдыхает на Багамах, сообщила, что порядочные мужчины после концертов дарили ей цветы. Однако хватало и непорядочных, которые предлагали после выступлений встретиться и весело провести время.

«За один гастрольный тур у нее скапливалось до сотни таких записок из разряда «Эй, красотка, давай-ка это самое». Разумеется, все они оставались без ответа, потому что Юлия с презрением относится к мужскому хамству и развязности», — сообщили помощники бывшей звезды шоу «Уральские пельмени».

Как они отметили, было время, когда девушка хотела завести даже специальный Instagram для таких записок. Жены бы узнавали о своих мужьях много нового. Впрочем, на такой шаг телеведущая не пошла. Она до конца гастролей копила такие записки, а потом их сжигала в банке из-под кофе. Как добавили помощники, на такой огонь девушка могла смотреть бесконечно.

Напомним, что около года назад Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени». В ближайшее время планируется выход кулинарной передачи, которую будет вести звезда. Свой уход из коллектива она объяснила тем, что ей захотелось участвовать в собственных проектах.