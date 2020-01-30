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Юлия Михалкова получала за гастрольный тур по сотне непристойных записок от мужчин

Звезда не отвечала ловеласам на предложения встретиться после выступлений.

Юлия Михалкова получала за гастрольный тур по сотне непристойных записок от мужчин
Михалкова часто получала непристойные предложения от мужчин/http://globallookpress.com/

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram через своих помощников, которые ведут страничку, пока она отдыхает на Багамах, сообщила, что порядочные мужчины после концертов дарили ей цветы. Однако хватало и непорядочных, которые предлагали после выступлений встретиться и весело провести время.

«За один гастрольный тур у нее скапливалось до сотни таких записок из разряда «Эй, красотка, давай-ка это самое». Разумеется, все они оставались без ответа, потому что Юлия с презрением относится к мужскому хамству и развязности», — сообщили помощники бывшей звезды шоу «Уральские пельмени».

Как они отметили, было время, когда девушка хотела завести даже специальный Instagram для таких записок. Жены бы узнавали о своих мужьях много нового. Впрочем, на такой шаг телеведущая не пошла. Она до конца гастролей копила такие записки, а потом их сжигала в банке из-под кофе. Как добавили помощники, на такой огонь девушка могла смотреть бесконечно.

Напомним, что около года назад Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени». В ближайшее время планируется выход кулинарной передачи, которую будет вести звезда. Свой уход из коллектива она объяснила тем, что ей захотелось участвовать в собственных проектах.

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Юлия Михалкова получала за гастрольный тур по сотне непристойных записок от мужчин
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