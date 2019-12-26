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«Увидела себя в образе невесты и поняла, что пора»: Юлия Михалкова намекнула на свадьбу

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» впервые сделала пробный макияж невесты.

«Увидела себя в образе невесты и поняла, что пора»: Юлия Михалкова намекнула на свадьбу
Михалкова намекнула на свадьбу/http://globallookpress.com/

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram призналась, что сделала пробный макияж невесты. По ее словам, она испытала яркое ощущение чего-то интригующего и непознанного. Как пошутила звезда, в этот момент ее сердце билось чаще от каждого движения золотых рук звездного визажиста.

«Увидела себя в образе невесты и поняла, что пора», – заявила она, намекнув таким образом на скорые изменения в своей личной жизни.

Правда, ниже она поспешила успокоить поклонников. По ее словам, свадьба — это все-таки не кино. Поэтому молодым невестам она не советует сильно гримироваться. Всем девушкам она рекомендует не покрывать себя слоями косметики из всех тюбиков и баночек, которые попадаются под руку. Как считает Михалкова, невеста должна ассоциироваться с символом молодости, счастья и первозданной красоты. Макияж должен быть легким и подчеркивать здоровый румянец.

Напомним, что несколько месяцев назад Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени». Сейчас она делает свою собственную программу о кулинарии.

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«Увидела себя в образе невесты и поняла, что пора»: Юлия Михалкова намекнула на свадьбу
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