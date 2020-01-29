«Умираю в нищете»: вдова первого мужа Распутиной стесняется попросить артистку о помощи

Светлана Истратова жила с Владимиром Ермаковым после его развода с певицей.

Бывший супруг Маши Распутиной Владимир Ермаков скончался в 2018 году. Сегодня певица снова замужем и редко вспоминает прошлые годы.

Зато о Ермакове часто думает его последняя любовь – Светлана Истратова. Сейчас в жизни женщины черная полоса и она всерьез задумывается, чтобы попросить помощи у Маши Распутиной, но пока не может решиться на такой шаг.

После смерти Ермакова Светлана была вынуждена уехать из четырехкомнатной квартиры на севере Москвы. Эту жилплощадь Владимир получил после развода с певицей, а после смерти на нее стали претендовать законные наследники — дети Лида и Алексей. Светлана осталась на улице, так как отношения с Ермаковым не были оформлены официально.

«Уехала в Орел, но с работой было туго. Решила попробовать найти в Москве. Заключила договор на тридцать смен. Но на десятый день заболела, с лицом стали твориться ужасы. Пришлось отказаться», — рассказывает Светлана.

Она снова оказалась в Орле: без денег, без жилья. Кто-то из знакомых помог получить комнату в общежитии, другие помогали деньгами, занимали по двести-триста рублей.

«Видимо в Москве началась сильная аллергия. Я была в таком состоянии, что мне даже мусор было стыдно выносить. Лицо распухло и покрылось красными пятнами… как прошло устроилась в столовую посудомойкой», — делится вдова Ермакова.

«Можно сказать, что я умираю в нищете. А как еще назвать мое положение? Моральных сил у меня больше нет. Я надеялась, что, приехав из Москвы, устроюсь на работу в местный Дворец культуры, найду что-то по своей специальности. Но никак не получается…» — рассказывает Светлана в интервью «Собеседнику».

В то, что все изменится, женщина не верит. Ее единственная надежда – Маша Распутина, но обращаться к певице она пока стесняется, сообщает 5-tv.ru.

«Почему она должна мне помогать? Виделись один раз на съемках, я очень волновалась, но все прошло нормально», — вспоминает Светлана.

Маша Распутина сейчас замужем за бизнесменом Виктором Захаровым. Не так давно мужчина жаловался, что жена выгнала его из дома из-за лишнего веса. Но на супругу он не сердится — это стало стимулом, чтобы как можно скорее избавиться от проблем с весом, пишет сайт argumenti.ru.