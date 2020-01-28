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Сосо Павлиашвили объяснил, почему никогда не будет сотрудничать с продюсерами

Как сказал музыкант, он на протяжении многих лет слышал разговоры, что у него неформатная музыка.

Сосо Павлиашвили объяснил, почему никогда не будет сотрудничать с продюсерами
Павлиашвили не будет сотрудничать с продюсерами/http://globallookpress.com/

Музыкант Сосо Павлиашвили в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему никогда не будет работать с продюсерами. Как сказал певец, ему просто не нужен рядом с собой такой человек.

«Я всю жизнь слышал, что у меня неформатная музыка, от самых разных продюсеров. Если я за тридцать последних лет не потерял актуальность — значит, у меня форматная музыка», — отметил певец.

Как добавил музыкант, в его жизни были ситуации, когда один известный продюсер спустя много лет перед ним извинялся. Он мне сказал: «Много лет назад после концерта я ждал, что вы подойдете ко мне, а вы не подошли». Это был на тот момент продюсер номер один в стране. Знаете, почему я не подошел? Продюсер бы заставил меня писать другие песни. И через год все забыли бы, кто такой Сосо Павлиашвили», — сказал исполнитель.

Также певец дал несколько советов своим поклонникам. «Не обращайте внимание на негативные моменты. Поверьте старому седому грузину. Добро обязательно вам вернется. Любите не только себя, но и мир. Не ругайте друг друга», — сказал он.

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Сосо Павлиашвили объяснил, почему никогда не будет сотрудничать с продюсерами
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