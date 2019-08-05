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«Их крутят, как на шампуре!»: Павлиашвили впечатлил аттракцион в Париже

Певец вместе с семьей уехал отдыхать во Францию.

«Их крутят, как на шампуре!»: Павлиашвили впечатлил аттракцион в Париже
Сосо Павлиашвили удивился современному аттракциону. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

55-летний певец Сосо Павлиашвили отдыхает с семьей в Париже. Артист выложил в Instagram видео, как он вместе с родными гуляет по парку аттракционов возле Лувра.

Из всего увиденного его впечатлила высотная карусель, похожая на ветряную мельницу. Люди, катающиеся на ней, визжат, переворачиваясь вверх ногами в двух десятках метров над землей.

«Там сумасшествия сзади нас, посмотрите, — сказал певец, демонстрируя зрителям ролика современный аттракцион. — Их крутят, как на шампуре!»

В конце видео Сосо пожелал своим подписчикам хорошего настроения и сохранения детства в сердцах. Во время съемки в кадр попали возлюбленная артиста, 38-летняя Ирина Патлах, и их совместная дочь Сандра. Отметим, что Павлиашвили уже два десятка лет не оформляет брак с любимой женщиной. По его словам, гражданскую супругу все устраивает, но в будущем они обязательно поженятся. Тем временем Ирине приходят предупреждения о том, что бывалый «Дон Жуан» Сосо вскоре может уйти из семьи, так как вокруг слишком много соблазнов.

А вы бы прокатились на таком аттракционе?

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Тэги:

аттракционИрина ПатлахПарижСосо Павлиашвили

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«Их крутят, как на шампуре!»: Павлиашвили впечатлил аттракцион в Париже
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