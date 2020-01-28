«Не могу привыкнуть»: Собчак высказалась против мрачных галерей

27 января светская львица Ксения Собчак, как и собиралась, посетила уникальную выставку работ Сальвадора Дали в московском Манеже. Впервые в российскую столицу привезли такое количество картин великого испанского художника. Телеведущая поделилась с поклонниками в Instagram, что это событие стоит посетить, отметив его масштабность. Однако не обошлось и без критики.

«До сих пор не могу привыкнуть к этому новому общеевропейскому тренду на освещение в стиле «в темноте горит лайтбокс». Знаю, что прогрессивно, и так делают ведущие выставочные пространства мира, но привыкнуть пока не могу», — написала Ксения.

Она спросила у своих подписчиков, как им больше нравится смотреть на живопись: в темноте или при общем свете. Нужно сказать, что комментаторы поста активно выбирали оба варианта.

«Говорят, что мастеров доэлектрической эры надо созерцать в полумраке, в естественной среде творца, а всех, кто уже пользовался благами цивилизации, — при электрическом свете», — написала одна из подписчиц Собчак, собрав своим комментарием множество лайков.

По этой логике, Дали лучше смотреть при свете, так как он жил и работал уже в двадцатом веке.

А как вам предпочтительнее созерцать живопись?