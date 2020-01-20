В Москве откроется самая масштабная выставка работ Сальвадора Дали

Такого количества картин известного художника в Россию еще не привозили.

В конце января в Москве откроется выставка произведений Сальвадора Дали. Организаторы говорят, что это такое большое количество работ великого художника впервые будет представлено в России.

Церемония открытия выставки состоится вечером 27 января в Центральном выставочном зале «Манеж». На нее уже Собираются такие звезды как Ксения Собчак и Константин Богомолов, Виталий Козак, Татьяна Навка, Федор Бондарчук, Лера Кудрявцева и другие. Ожидается, что событие также посетят Виктор Вексельберг и Сергей Собянин.

Добавим, что организаторами выставки «Сальвадор Дали. Магическое искусство» являются культурно-исторический фонд «Связь времен» и Музей Фаберже, который продолжает привозить в Москву работы наиболее известных художников XX века.

Напомним, известный на весь мир испанец Сальвадор Дали жил в 1904—1989 годах, запомнился, как один из самых ярких представителей сюрреализма. Проявил себя также, как скульптор, дизайнер, театральный деятель и даже автор мультфильма Disney.