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«Я не ругаю себя за лишний вес»: Семенович позволила себе быть обжорой на отдыхе

Теперь же певица снова собралась худеть.

«Я не ругаю себя за лишний вес»: Семенович позволила себе быть обжорой на отдыхе
Анна Семенович то набирает вес, то худеет. Для нее эти «качели» в порядке вещей. Фото: globallookpress.com

Певица Анна Семенович вернулась из своего зимнего отпуска на Сейшелах и обнаружила, что за время отдыха набрала 4 лишних килограмма. 39-летняя артистка рассказала своим подписчикам в Instagram, что на каникулах превращается в настоящего обжору, может есть жирное и соленое, не контролируя калории. Но перед возвращением к работе женщина всегда оставляет себе неделю, чтобы привести тело в норму.

Утром, 27 января, певица поставила себе цель — скинуть 5 килограммов за десять дней. Это значит, что она начнет правильно питаться и делать ряд упражнений, пояснила она поклонникам.

«Я не расстраиваюсь и не ругаю себя за лишний вес. Как говорится, всему свое время, и вот пришло время ответить за две недели огромного удовольствия, — поделилась Анна своей философией. — Но я такой человек, который умеет получать кайф от жизни, и теперь с большим удовольствием я буду стройнеть».

Семенович собирается показать своим подписчикам, как именно она будет худеть, и приглашает их следить за ее тренировками. Отметим, что артистка регулярно делится своими секретами похудения, хотя не считает, что все женщины должны быть стройняшками.

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«Я не ругаю себя за лишний вес»: Семенович позволила себе быть обжорой на отдыхе
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