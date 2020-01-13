«Излучайте желаемое и оно к вам придет»: Семенович снова поздравила всех с Новым годом

В своем официальном аккаунте в Instagram Анна Семенович записала еще одно новогоднее поздравление, на этот раз, отмечаем старый Новый год. Артистка намекнула, что впереди всех ждет необычная, волшебная ночь и есть ряд действий, которые приведут любого к успеху. Нужно записать на клочке бумаги свое самое заветное желание, но начать свое послание нужно с благодарности. В полночь бумажку нужно сжечь, пепел бросить в бокал с игристым и быстро все это выпить, после чего представить, как это желание исполняется. В итоге вселенная услышит ваш зов и все обязательно сбудется, разумеется, по словам Анны Семенович.

«Излучайте желаемое и оно к вам обязательно придет» — пожелала своим поклонникам певица.

Напомним, в данный момент Семенович отдыхает на Сейшелах и максимально радуется жизни, тем временем в интернете не прекращаются слухи о беременности артистки.