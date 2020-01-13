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«Излучайте желаемое и оно к вам придет»: Семенович снова поздравила всех с Новым годом

Певица рассказала рецепт исполнения всех желаний.

«Излучайте желаемое и оно к вам придет»: Семенович снова поздравила всех с Новым годом
Анна Семенович. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

В своем официальном аккаунте в Instagram Анна Семенович записала еще одно новогоднее поздравление, на этот раз, отмечаем старый Новый год. Артистка намекнула, что впереди всех ждет необычная, волшебная ночь и есть ряд действий, которые приведут любого к успеху. Нужно записать на клочке бумаги свое самое заветное желание, но начать свое послание нужно с благодарности. В полночь бумажку нужно сжечь, пепел бросить в бокал с игристым и быстро все это выпить, после чего представить, как это желание исполняется. В итоге вселенная услышит ваш зов и все обязательно сбудется, разумеется, по словам Анны Семенович.

«Излучайте желаемое и оно к вам обязательно придет» — пожелала своим поклонникам певица.

Напомним, в данный момент Семенович отдыхает на Сейшелах и максимально радуется жизни, тем временем в интернете не прекращаются слухи о беременности артистки.

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«Излучайте желаемое и оно к вам придет»: Семенович снова поздравила всех с Новым годом
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