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Настасью Самбурскую раскритиковали за орфографическую ошибку

Кроме того, телеведущая обескуражила поклонников, опубликовав фото, где поразительно похожа на супермодель Ирину Шейк.

Настасью Самбурскую раскритиковали за орфографическую ошибку
Настасья Самбурская. Фото: globallookpress

Экс-ведущая программы «Ревизорро» Настасья Самбурская ведет очень популярный Инстаграм, на который подписано уже больше 10 миллионов человек. Неудивительно, что каждое новое фото актрисы собирает огромное количество лайков и комментариев. В понедельник, 27 января Самбурская выложила новое фото, допустив в нем грубую орфографическую ошибку, за что сразу подверглась критике со стороны подписчиков.

«Готовь сани летом, а богажник свой уже сейчас пора разгружать!» — говорится в посте знаменитости с намеком на то, что пора начать занятия спортом к весне.

Комментаторы не преминули указать Самбурской на неграмотность: «Вчера смотрела передачу с сербским актером. Милош Бикович. Он очень хорошо говорит на русском языке. Хотя, всего пару лет учит язык. Читает нашу классику. И у нас бОгажник…обидно за наш язык. Он такой красивый и богатый», — написала одна подписчица.

А многие поклонники обратили внимание, что на новом фото телеведущая поразительно похожа на российскую супермодель: «Я подумала, что это Шейк, Вы тут очень на Ирину Шейк похожи! Красотка», «Одно лицо с Шейк!» — пишут комментаторы.

Звезда сериала «Универ» пока никак не ответила на комментарии поборников русского языка, но и ошибку не исправила.

Ранее мы рассказывали, что новогодние праздники Настасья Самбурская провела на острове Бали, откуда публиковала в свой Инстаграм откровенные фото с забавными надписями.

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Анастасия Самбурская новостиИрина ШейкМилош БиковичНастасья Самбурскаяновости звёздРевизорро
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Настасью Самбурскую раскритиковали за орфографическую ошибку
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