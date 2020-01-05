«Спонсор твой?»: Настасья Самбурская показала своего «пупсика» на пляже

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская улетала на Бали отдохнуть от новогодней суеты. Актриса путешествует с подругой Натальей Рудовой и не перестает радовать поклонников провокационными фотографиями. Так, Самбурская показала, как ищет мужа с помощью шикарной растяжки, а также продемонстрировала, как ходит за хлебом в розовом купальнике и на шпильках.

5 января Настасья опубликовала новый снимок, на котором лежит в маске кошечки на пляже, а сзади нее по песку идет тучный мужчина в купальных шортах.

«Кисуня и ее пупсик», — иронично подписала фото звезда.

Подписчики обрадовались возможности повеселиться и закидали знаменитость саркастичными комментариями. «Спонсор твой?», — написала один юзер. «Да, Вазгенчик», — ответила Самбурская. Кроме того, некоторые поклонники восхитились шикарной фигурой любимой актрисы и пожелали ей скорее найти любимого мужа.