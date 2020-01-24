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«Люди видят меня так же, как iPhone или Starbucks»: о Тейлор Свифт сняли документальный фильм

Популярная певица пофилософствовала над тем, как стала брендом.

«Люди видят меня так же, как iPhone или Starbucks»: о Тейлор Свифт сняли документальный фильм
Тейлор Свифт понимает, что стала брендом. Фото: Imagespace/Keystone Press Agency

Студия Netflix сняла документальный фильм об суперпопулярной американской певице «Тейлор Свифт: Мисс Американа». Картина выйдет 31 января и расскажет о многих преобразованиях в жизни звезды, резко обрушившейся на нее славе, политической позиции, провокационных и стыдных поступках.

В преддверии премьеры, звезда дала большое интервью изданию Variety. В нем она рассказала о том, что любит быть честной и открытой со зрителями.

«Я не очень хорошо работаю как человек-загадка, мне так не нравится, — призналась 30-летняя певица. — Это очень хорошо подходит для многих поп-звезд, но с таким подходом я чувствую, что совершенно неспособна пользоваться тем, чего достигла — возможности общаться с людьми. Я живу ради ощущения того, что стою на сцене и говорю: «Я чувствую это так», а толпа отвечает: «Мы тоже так делаем!». И я говорю: «Правда?» И они говорят: «Да!»

Для Свифт важно, чтобы люди слышали ее, а не просто радовались красивой картинке с приятным голосом.

«Чем популярнее вы становитесь, тем больше боретесь с тем, что многие люди видят вас так же, как iPhone или Starbucks, — размышляет она. — Они были завалены вашим именем в СМИ, и вы стали брендом. Это неизбежно для меня, но мне необходимо чувствовать, что я все еще могу общаться с людьми. И как автору песен, мне действительно важно чувствовать людей и воспринимать все вокруг вещи по-человечески».

Напомним, Тейлор стала писать песни и выступать с 10 лет. Сначала она пела на ярмарках и на улице, потом ее заметил один продюсер. Оказалось, что кантри и поп-композиции девушки нашли отклик в сердцах многих американцев. Сейчас она является самой высокооплачиваемой женщиной в мировой музыкальной индустрии.

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«Люди видят меня так же, как iPhone или Starbucks»: о Тейлор Свифт сняли документальный фильм
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