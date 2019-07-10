Тейлор Свифт названа самой высокооплачиваемой звездой по версии Forbes

Эксперты журнала Forbes составили ежегодный рейтинг ста самых высокооплачиваемых знаменитостей. На первом месте в этот раз оказалась известная певица Тейлор Свифт. Доход 29-летней звезды Голливуда специалисты оценили в 185 миллионов долларов.

Стоит отметить, что в 2018 году Свифт заняла лишь 21-ю строчку в этом списке, однако в нынешнем году ее позиции значительно изменились. В частности, 29-летняя певица оказалась в числе самых влиятельных людей мира по версии Time.

Однако вернемся к рейтингу Forbes. Второе место в списке самых высокооплачиваемых звезд заняла Кайли Дженнер с доходом в 170 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает муж Ким Кардашян — рэпер Канье Уэст со 150 миллионнами долларов. Затем следует аргентинский футболист Лионель Месси (127 миллионов) и певец Эд Ширан (110 миллионов).

Что касается Кайли Дженнер, то для нее это не первое признание в этом году. Весной журнал Forbes назвал одну из сестер Кардашян самым юным миллиардером в истории.