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Семейные разборки: скандал с Гарри и Меган подкосил здоровье Елизаветы II

93-летняя королева отменила важную встречу за полчаса до ее начала.

Семейные разборки: скандал с Гарри и Меган подкосил здоровье Елизаветы II
Королева Елизавета. Фото: globallookpress

Скандал с выходом Гарри и Меган из королевской семьи подкосил здоровье Елизаветы II. Поводом для беспокойства общественности стал официальный отказ королевы от участия в собрании Сандрингемского женского института. Поскольку королева является модератором собрания, ее присутствие на нем всегда отмечалось по умолчанию, однако в этот раз за полчаса до встречи в West Newton Village Hall величественная особа все отменила.

Позже к недоумевающим гостям вышла служба безопасности. Официальные представители пояснили прессе и остальным, что в этот раз Елизавета на мероприятии не появится из-за плохого самочувствия. Предварительно было объявлено, она простудилась, однако, как уверили в Букингемском дворце, это не повод для паники, отмечает Yahoo.

Новость о недомогании королевы была воспринята неоднозначно. Некоторые сразу же вспомнили о том, что месяц назад принц Филипп четыре месяца провел в больнице под пристальным наблюдением врачей. Британцы предположили, что, скорее всего, речь идет об опасном вирусе.

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Семейные разборки: скандал с Гарри и Меган подкосил здоровье Елизаветы II
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