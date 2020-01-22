Подруга Меган Маркл: «Это лучшее, что могло случиться с принцем Гарри»

Герцогиня уверена, что ее супруг не был бы счастлив в королевской семье.

Пожелавшая остаться анонимной подруга Меган Маркл рассказала журналистам, что отречение от королевских привилегий – лучшее событие в жизни принца Гарри. Так считает его супруга, которая уверена, что младший внук королевы Елизаветы не был счастлив в Великобритании. По словам источника, дух герцога и герцогини Сассекских был сломлен.

«Меган говорила близким друзьям, что это самое лучшее, что могло случиться с Гарри. Она не могла больше смотреть на его страдания. Теперь он начнет преуспевать и именно ее любовь сделала это возможным», — цитирует слова инсайдера издание Daily Mail.

Также подруга добавила, что Меган и Гарри не будут убирать слово королевский из названия их Инстаграм и торгового знака, потому что «Меган говорит, что они всегда будут считаться королевскими особами независимо от того, где они живут или что делают».

Ранее мы рассказывали, что герцогиня Сассекская призналась, что только уехав из Британии, смогла дышать свободно. По словам Меган Маркл, в королевской семье была токсичная атмосфера, и она не хотела, что бы юный принц Арчи рос в таких условиях.

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Принц Гарри в свою очередь опубликовал видеообращение, в котором признался, что любит Великобританию и расстроен отказом от титула. Однако он всегда готов служить королеве Елизавете и попросил понять, что он принял решение об отъезде из любви к жене и ребенку. 20 января герцог Сассекский прилетел в Ванкувер, чтобы воссоединиться со своей семьей.

Ранее отец герцогини Сассекской, 75-летний Томас Маркл, заявил, что он готов выступить против собственной дочери в суде. Томас хочет поддержать издание, с которым судится Меган и принц Гарри, обвиняя журналистов в манипуляции.

Родная сестра Меган — 54-летняя Саманта Маркл, также резко раскритиковала жену принца Гарри, заявив, что Меган — эгоистична, неблагодарна, жаждет славы, денег и выразила сомнение в возможном счастье Сассекских.