«Как же ты быстро выросла»: Лазарев поделился редким фото дочери умершего брата

Еще в интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» Сергей Лазарев признался, что известие о смерти родного брата стало для него полной неожиданностью. После того, как мужчина отбыл назначенный ему срок в тюрьме, он начал жизнь с чистого листа. Певец вспомнил, как они с мамой радовались тому, что Паша нашел себе работу и встал на путь исправления. Однако жизнь молодого человека прервалась из-за трагического случая. Он попал в ДТП, спустя несколько дней после происшествия брат артиста скончался от внутреннего кровоизлияния. Сергей до сих пор тяжело переживает смерть родного человека. У Павла осталась дочь Алина.

На личной страничке в Instagram Лазарев опубликовал редкий кадр, на которой он запечатлен с племянницей. Певец поздравил девочку с днем рождения. Алине исполнилось шестнадцать лет. Сергей не скрывает: он гордится наследницей покойного брата, которая растет в доме своей бабушки Валентины Викторовны. Мама Павла окружила заботой и вниманием старшую внучку. От Сергея у женщины есть двое младших наследников: пятилетний Никита и годовалая Анна.

«Моя девочка, Алинка! Племяшка любимая! С Днем рождения!! С 16-летием! Как же ты быстро выросла, очень тебя люблю! Я всегда рядом, ты знаешь. Пусть у тебя все получится!!» — обратился к имениннице певец.

К слову, в эфире программы Лера Кудрявцева посетовала на то, что Сергей Лазарев скрыл рождение дочери и от нее. Как выяснилось, одним из первых о том, что певец во второй раз стал отцом, узнал Влад Топалов.