Актеры «(НЕ) идеального мужчины» рассказали о трудностях съемок с «неактером» Кридом

В некоторых эпизодах поп-певец забывал, что участвует не в съемках клипа.

Актеры комедии «(НЕ) идеальный мужчина» поведали о деталях съемочного процесса и о взаимодействии профессионалов с не имеющим профильного образования Егором Кридом.

Сыгравший бывшего молодого человека главной героини Роман Курцын рассказал порталу Teleprogramma.pro, что поп-певец испытывал некоторые сложности во время создания материала. Поскольку Егор не привык к затяжным сценам (до этого он участвовал в съемках клипов, которые организуются по иному методу), то периодически «забывался и кололся». Однако сам Курцын, как напарник Егора, признал – он молодец.

«Мы друг другу помогали во время съемок, и я скажу, что многие актеры должны поучиться – не каждый сыграет так точно, как Крид», – сказал он.

Исполнившая роль матери Светланы Алика Смехова считает, что успех картины стал возможен преимущественно благодаря актерскому составу. Юлию Александрову, исполнившую главную роль, Смехова и вовсе назвала замечательной и очень профессиональной.

Напомним, лента «(НЕ) идеальный мужчина» стартовала в прокате 16 января. За первые выходные комедия сумела приблизиться к не менее успешной ленте Клима Шипенко «Холоп».