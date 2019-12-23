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Егор Крид стал самой популярной знаменитостью из России в TikTok

Ольга Бузова, Андрей Гайдулян и группа Little Big наступают певцу на пятки.

Егор Крид стал самой популярной знаменитостью из России в TikTok
Егор Крид. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

Завести свой аккаунт в сервисе TikTok было хорошей идеей для Егора Крида. Создатели модного приложения подвели итоги года и назвали певца самой популярной российской знаменитостью в TikTok, у Егора на текущий момент почти два миллиона подписчиков и это число продолжает регулярно расти. От Крида не отстают и другие наши знаменитости, которые стараются быть в тренде. Ольга Бузова, Андрей Гайдулян и группа Little Big наступают на пятки певцу, их аккаунты в TikTok также в топе по популярности.

Удивительно, но премию «Прорыв года» получил Михаил Галустян, который создал аккаунт под именем Супержорик и всего за месяц сумел собрать базу из 500 тысяч подписчиков. По итогам 2019 года самыми востребованными категориями по просмотрам в России стали: «юмор», «еда», «красота», «животные», «таланты», «поп-культура».

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Егор Крид стал самой популярной знаменитостью из России в TikTok
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