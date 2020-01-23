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Актриса Скороходова озвучила причину смерти сына Раисы Рязановой

О внезапной кончине 51-летнего Даниила Перова стало известно 22 января.

Актриса Скороходова озвучила причину смерти сына Раисы Рязановой
Раиса Рязанова/Фото: Лариса Кудрявцева/КП

Актриса и член Союза кинематографистов Елена Скороходова обнародовала причину смерти 51-летнего актера сериала «След» Данилы Перова. О том, что сына Раисы Рязановой не стало, внезапно сообщили в театре «Содружество актеров Таганки». Для многих коллег столь спешный уход Перова стал неожиданностью – люди признавали ужас трагедии и передавали народной артистке множественные соболезнования.

У Раисы Ивановны Рязановой умер единственный сын Даниил. 1968ого года рождения. Какая боль! Причина — тромб. На фото…

Опубликовано Еленой Скороходовой Среда, 22 января 2020 г.

Недавно же Скороходова обнародовала причину произошедшего. По предварительной информации, спасти Перова было нельзя – у него оторвался тромб. Актриса подметила также, что у Рязановой остался внук, «однако пережить сына — очень страшно».

Напомним, что Даниил Перов был известен по ряду работ в таких крупных сериалах, как «След, «Марш Турецкого», «Кодекс чести», «Интерны». Всего на счету артиста более 30 различных телевизионных работ.

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Актриса Скороходова озвучила причину смерти сына Раисы Рязановой
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