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Раиса Рязанова бросила мужа ради любовника

По словам актрисы, счастья в новых отношениях она так и не обрела.

Раиса Рязанова бросила мужа ради любовника
Рязанова ушла от своего мужа/http://globallookpress.com/

Актриса Раиса Рязанова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о своем единственном супруге актере Юрии Перове. Вместе они были всего несколько лет, после чего развелись. От этих отношений у актеров родился сын Данила. Сейчас он популярный актер театра.

Раиса Рязанова. Фото
Рязанова ушла от мужа/http://globallookpress.com/

«Мы познакомились в институте. Он пришел из армии. На третьем курсе мы уже поженились. На четвертом курсе у нас родился сын», — вспомнила актриса свой бурный роман с Перовым.

К сожалению, брак рухнул спустя несколько лет. Причем Рязанова считает, что в этом виновата именно она. «На съемках фильма «День и вся жизнь» я влюбилась в другого мужчину. Тогда был такой максимализм у меня в душе. Либо так, либо так. Инициатором расставания с мужем была, конечно, я. Он дал мне десять лет, чтобы я подумала. Он десять лет не женился, но я так и не одумалась», — заметила она.

Как сказала Рязанова, у мужчины, в которого она влюбилась, была другая семья, поэтому их отношения были обречены. Но ее устраивала роль любовницы. «Я ждала звонков от него. Я со страхом ждала предложения. И слава Богу, что ничего не произошло. Я не искала выход из положения, растила сына и просто жила», — заметила Раиса Рязанова.

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Тэги:

Борис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"Раиса РязановаЮрий Перов
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Раиса Рязанова бросила мужа ради любовника
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