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Семья в сборе: Полина Гагарина сделала фото с дочкой и сыном на фоне заката

Певица порадовала поклонников нежным семейным кадром.

Семья в сборе: Полина Гагарина сделала фото с дочкой и сыном на фоне заката
Полина Гагарина с мужем. фото: globallookpress.com/

Полина Гагарина уже почти шесть лет живет в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Супруги воспитывают общую дочку Мию, которой уже три года. Также от первого мужа у певицы есть сын Андрей. 12-летний мальчик нашел общий язык с новым избранником мамы и даже вместе с ним ходит на футбол. Сейчас семья звезды в полном составе отдыхает на Мальдивах.

Последние несколько недель Полина публиковала снимки с отдыха. Правда, своих наследников артистка показывает нечасто, особенно дочку. Лицо крохи она до сих пор скрывает.

Однако каждый год во время отпуска на Мальдивах Гагарина делает традиционное фото с членами семьи. На этот раз певица не стала делать исключение.

Муж звезды опубликовал нежное фото, где все они позируют на фоне заката у маяка. Артистка предстала в белом платье с поясом. Рядом с ней села Мия в цветном наряде. С другой стороны позировали Исхаков и сын певицы. Все они сидели спиной к камере.

«Знаете, для меня семья — это не просто слово. Для меня это ВСЕ! Знаю, что не все так же смотрят на этот вопрос. Я раньше тоже был гораздо прохладнее. Но сейчас для меня нет ничего важнее в жизни. Это не аксиома, и не всем это надо или интересно, но для меня лично здесь и сейчас нет ничего важнее», — написал супруг Полины.

Многие поклонники были сражены семейной идиллией. «Суперфото! И семья ваша», «И это правильно. Семья — это все», «Как красиво! Просто нереально!!! Какие вы классные!», «Традиционное мальдивское фото всей семьей, какие прекрасные», — прокомментировали пост подписчики.

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Тэги:

Дмитрий ИсхаковЗвездные детиПолина Гагарина
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Семья в сборе: Полина Гагарина сделала фото с дочкой и сыном на фоне заката
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