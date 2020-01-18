«Такая стройная»: Гагарина предстала в купальнике трендового цвета на отдыхе

Полина Гагарина любит путешествовать. После напряженного декабря певица с семьей отправилась на любимый курорт звезд — Мальдивы. Там девушка почти каждый год отдыхает от суматохи и шума. Ко всему прочему, у нее появляется возможность похвастаться подтянутой фигурой. Как известно, ранее артистка имела пышные формы, но благодаря тренировкам она смогла похудеть. По словам девушки, ей приходится регулярно заниматься с тренером, чтобы лишние килограммы не вернулись.

Пока Полина справляется со своей задачей на отлично. На отдыхе она то и дело демонстрирует спортивную фигуру в купальниках. Также певица не расслабляется даже в отпуске. На днях она поплавала на сап-борде. По ее словам, три года назад Олег Газманов поставил ее сына на такую доску, а теперь на ней катается уже она. Поклонники неоднозначно реагируют на ее пляжные фото в бикини. Некоторые считают, что Гагарина слишком худая, другие уверены, что у нее идеальная фигура.

Похоже, что на фоне того, как Светлану Бондарчук раскритиковали за откровенные фото, певица решила порассуждать,чем снимки в купальнике отличаются от снимков в нижнем белье. Она опубликовала новую фотографию, на которой предстала в новом бикини шоколадного оттенка. К слову, такой цвет в тренде в этом сезоне, по словам имиджмейкер-стилиста Елены Бестави. Он подчеркнул стройную фигуру звезды. «Вот подумала, что мы спокойно выкладываем фотографии в купальниках и считаем, что в этом нет ничего откровенного. А вот фото в белье считается интимным и часто пошлым… Почему так, когда степень открытости или „голости“ одинаковая — лифчик да трусы?» — написала Полина.

Одни поклонники с ней согласились, а другие стали обсуждать ее фигуру. «Оооооо! Как бесит ханжество. Ну ладно, поколение бабушек. Но теперь-то что?», «Так и хочется накормить», «Совсем плоская», «Полина, ты такая стройная..», «В этом нет ничего зазорного, красоту нужно показывать!», «Полина — шикарно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.