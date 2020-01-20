ЗВЕЗДЫ

«Унижать детей – гиблое дело»: дочь Марии Кравченко из Comedy Woman подверглась травле

Актриса пригрозила хейтерам кармой, а Катя Варнава обозвала их злыми вонючками.

«Унижать детей – гиблое дело»: дочь Марии Кравченко из Comedy Woman подверглась травле
актрисы Екатерина Варнава и Мария Кравченко. Фото: ЭГ/КУДРЯВОВ БОРИС

Резидент юмористического шоу Comedy Woman Мария Кравченко ведет популярный Инстаграм. На актрису подписано больше миллиона человек, которые всегда активно лайкают и комментируют ее фотографии. Среди подписчиков встречаются хейтеры, как у всех знаменитостей, которые обычно их игнорируют и отправляют в блок. Однако в этот раз неадекватные пользователи подвергли травле дочь Кравченко, чего актриса стерпеть не смогла.

Мария опубликовала две фотографии, на которых красуется ее четырехлетняя дочка Виктория, которую она родила от звезды КВН Константина Золотарева. Под снимком знаменитая мама пояснила, что ее дочь захотела стать моделью. Решив поддержать ребенка, мама отвела Викторию в модельное агентство, где ей дали первые уроки хождения по подиуму и сделали профессиональную фотосессию.

Однако в комментарии внезапно набежали хейтеры, которые начали оскорблять внешность Вики, делать замечания по поводу ее лица, позы и ставить диагнозы. Марию Кравченко настолько шокировала травля ребенка, что она опубликовала отдельный пост, в котором жестко отчитала неадекватов.

«И как только у некоторых поворачивается язык оскорблять ДЕТЕЙ, накладывать ярлыки «красивая/не красивая», чего достойна, а чего не достойна?! Вы с огнем не играйте. Унижать детей – это самое гиблое дело. Кармой вам вернется, потом еще думать будете, за что с вами так судьба несправедлива. А не надо было забывать и о моральной ответственности!
Всем добра и чистоты мыслей! Берегите детей!» — написала актриса и заявила, что молчать и терпеть такого не будет.

В комментарии пришла крестная маленькой Вики актриса Катя Варнава и тоже вступилась за девочку, отметив, что никто не вправе говорить ребенку, чего он достоин.

«У меня есть парочка вопросов на тему глобального потепления…насколько сильно оно может повлиять на мозг людей, потому что, мне кажется, нездоровых, агрессивных, злых, вонючек стало как-то совсем много», — резко отчитала хейтеров Варнава.

Ранее мы писали, как другая резидентка шоу Comedy Woman Наталия Медведева рассказала, что чуть не погибла в новогоднюю ночь. Актриса уснула вместе с друзьями, а на кухне начался пожар.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Comedy WomanКатя ВарнаваКВНКонстантин ЗолотаревМария КравченкоНаталия МедведеваНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Унижать детей – гиблое дело»: дочь Марии Кравченко из Comedy Woman подверглась травле
Интересно?
Поделись с друзьями: