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Наталия Медведева вспомнила, как чуть не погибла в новогоднюю ночь

Несколько лет назад артистка легла спать под утро, забыв выключить плиту.

Наталия Медведева вспомнила, как чуть не погибла в новогоднюю ночь
НАТАЛИЯ МЕДВЕДЕВА. ФОТО: https://www.instagram.com/natalymedvedeva/

Бывшая участница юмористического проекта Comedy Woman Наталия Медведева рассказала, что могла погибнуть в новогоднюю ночь несколько лет назад. Тогда девушка встречала праздник с друзьями и заснула уже под утро.

Каким-то чудом Наталия проснулась через несколько минут от сильного запаха гари, оказалось, что они забыли выключить плиту и на кухне вовсю полыхал огонь. Актриса бросилась будить друзей, и им всем вместе удалось потушить пожар.

После этой ужасной истории Наталия Медведева стала внимательнее относиться к пожарной безопасности. Актриса ушла из Comedy Woman, чтобы больше времени проводить с мужем и двумя детьми. Медведева планирует вернуться на сцену, когда ее дети станут старше.

 

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Comedy WomanАктрисаНаталия Медведевановости звёзд
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Наталия Медведева вспомнила, как чуть не погибла в новогоднюю ночь
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