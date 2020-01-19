Светлана Хоркина крестила второго ребенка и раскрыла его имя

19 января известная гимнастка Светлана Хоркина отмечает свой день рождения. Женщине исполнился 41 год, но это не единственный праздник, который она отмечает в воскресенье. В Instagram спортсменка поздравила поклонников с Крещением и показал своего ребенка, который был рожден еще в октябре 2019-го. Судя по антуражу фотографии, женщина как раз крестила его.

В интервью программе «Доброе утро» Светлана рассказала, что ее второй наследник — тоже мальчик, и его назвали Иваном. Несмотря на хлопоты материнства, она не собирается уходить в продолжительных декретный отпуск. Чемпионка хочет совмещать работу и уход за ребенком.

больше по теме Светлана Хоркина невероятно похудела после родов Всего месяц назад гимнастка родила второго ребенка, а уже сейчас выглядит как прекрасная богиня!

Напомним, первенца Хоркиной зовут Святослав, сейчас ему 14 лет. Гимнастка родила его в тайне и долго скрывала имя отца мальчика, а им оказался миллиардер Кирилл Шубский, который на момент их романа был женат на актрисе Вере Глаголевой. Сейчас же Светлана замужем за чиновник Олегом Кочновым. Несмотря на возраст, она смогла подарить ему общего ребенка.