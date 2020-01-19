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Светлана Хоркина крестила второго ребенка и раскрыла его имя

Мальчика назвали Иваном.

Светлана Хоркина крестила второго ребенка и раскрыла его имя
Светлана Хоркина отметил день рождения волнующим событием. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

19 января известная гимнастка Светлана Хоркина отмечает свой день рождения. Женщине исполнился 41 год, но это не единственный праздник, который она отмечает в воскресенье. В Instagram спортсменка поздравила поклонников с Крещением и показал своего ребенка, который был рожден еще в октябре 2019-го. Судя по антуражу фотографии, женщина как раз крестила его.

В интервью программе «Доброе утро» Светлана рассказала, что ее второй наследник — тоже мальчик, и его назвали Иваном. Несмотря на хлопоты материнства, она не собирается уходить в продолжительных декретный отпуск. Чемпионка хочет совмещать работу и уход за ребенком.

Напомним, первенца Хоркиной зовут Святослав, сейчас ему 14 лет. Гимнастка родила его в тайне и долго скрывала имя отца мальчика, а им оказался миллиардер Кирилл Шубский, который на момент их романа был женат на актрисе Вере Глаголевой. Сейчас же Светлана замужем за чиновник Олегом Кочновым. Несмотря на возраст, она смогла подарить ему общего ребенка.

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Светлана Хоркина крестила второго ребенка и раскрыла его имя
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