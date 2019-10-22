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40-летняя Светлана Хоркина объявила о рождении второго ребенка

О радостном событии гимнастка рассказала на личной страничке в Instagram.

40-летняя Светлана Хоркина объявила о рождении второго ребенка
Светлана Хоркина (Фото: Globallookpress.com)

Светлана Хоркина родила второго ребенка. В свои 40 лет гимнастка снова ощутила радость материнства. Об этом знаменитость рассказала верным почитателям на личной страничке в Instagram. Новоиспеченная мамочка лаконично прокомментировала радостное событие в их семье, подметив, что долго мечтала об этом дне, когда она сможет взять на руки грудного малыша.

«Как долго я тебя ждала… Люблю тебя!» — добавила Светлана, обратившись к новорожденной крохе.

Примечательно, что спортсменка не стала делиться подробностями о том, как прошли роды. Известно, что мама и малыш чувствуют себя хорошо. Хоркина держит в строжайшем секрете пол и имя малыша, отказываясь давать комментарии на эту тему.

Напомним, что в апреле 2011 года гимнастка вышла замуж за Олега Кочнова. У знаменитости есть старший сын — четырнадцатилетний Святослав. Юноша без труда смог найти общий язык с отчимом. На протяжении восьми лет Светлана мечтала подарить возлюбленному общего малыша. Спортсменка старается оберегать покой своих близких, не позволяя журналистам вмешиваться в ее личную жизнь. Однако Хоркиной не удалось скрыть тот факт, что первенца она родила от избранника ныне покойной Веры Глаголевой — бизнесмена Кирилла Шубского.

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дети звездЗвездные детикрасота вне возрастакрасота и здоровьеСветлана Хоркина
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40-летняя Светлана Хоркина объявила о рождении второго ребенка
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