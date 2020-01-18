Дочь Николая Сличенко рассказала, почему на семь лет уехала в США

Николай Сличенко недавно отпраздновал 85-летие. Большую часть своей жизни он прожил бок о бок с женой Тамиллой Агамировой, которая старше его на шесть лет. Актер редко появляется на публике, но в честь юбилея стал гостем передачи «Привет, Андрей!». Он провел экскурсию по своей квартире и рассказал, как живет с возлюбленной.

«Мы с женой живем вместе 61 год. У нас трое детей. Два сына, дочь, внуки, правнуки, естественно. Жена немного старше меня. В мае 91 будет, а мне 85. Друг другу дарим свое сердце, свою любовь», — сказал герой передачи.

В студию пришла дочка артиста, которую зовут как и маму Тамиллой. Женщина призналась, что ее назвали в честь мамы. Она призналась, что не ходила в детский сад, а когда училась в школе, то популярность отца ей мешала.

«Мне очень хотелось быть на ровне со всеми, никак не отличаться. Я доказывала, что я все сама и папа тут не при чем. Потом с возрастом я поняла, что это здорово. И я при чем, и папа при чем, и это здорово. Я очень горда», — высказалась наследница Сличенко.

Семь лет она прожила в США, а потом вернулась. «У меня характер бунтарский. Мне захотелось показать, что я сама все могу там, где меня никто не знает, как дочь Сличенко. Поехала учиться. Благодарна этой стране. Обожаю Америку, обожаю Нью-Йорк. Весь багаж привезла обратно папе», — призналась она.

Также Тамилла рассказала, где теперь ее сын Николай, который участвовал в третьей «Фабрике звезд». По словам женщины, он философ, который занимается поиском себя. «Продолжает петь», — добавила она.

Со своей женой Сличенко познакомился в стенах театра «Рамэн», когда еще не был известным. Тогда Тамилла-страшая снялась в фильме про Донкихота. За всю жизнь супруги один раз расстались больше чем на неделю. Тогда артист уехал в Париж на гастроли. При любом удобном случае, актер проявлял свои чувства к ней.

«Я знаю, что Тамилле Суджаевой сейчас нездоровится. Давайте пожелаем ей долгих лет, здоровья! Мы с вами», — объявил ведущий Андрей Малахов.

Напомним, что всего у Сличенко двое сыновей и одна дочка, также от первого брака у артиста есть старший сын Алексей.