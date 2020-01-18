85-летний Николай Сличенко увиделся с коллегами по фильму «Свадьба в Малиновке»

Николаю Сличенко недавно исполнилось 85 лет. В честь своего юбилея артист снялся в передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

В студии гости вспомнили, как снимался фильм «Свадьба в Малиновке». Именно после этой картины актер получил известность. Там он пел и танцевал. Тогда не все знали, что Николай Алексеевич цыганской крови. Актрисы из фильма признались, что были в него влюблены, но мужчина на них не обращал внимание.

Его приехала поздравить актриса Валентина Николаенко, сыгравшая Ирину. Теперь она стала профессором театрального института имени Б. Щукина. Женщина призналась, что со страхом снималась в этой картине, так как Сличенко был настоящей звездой, как и Муслим Магомаев.

«Меня утвердили за три дня. Сунули косу и сказали, идти в кадр», — поделилась Николаенко. По ее словам, должна была сыграть ее роль Лариса Голубкина, но артистка выбрала другой проект.

Также актриса озвучила сумму своего гонорара: 1600 рублей. По тем временам, эта сумма была большой.

«Я была миллионершей. Я купила подружке сапоги, потому что она была босиком. И по-моему что-то из косметики», — припомнила гостья передачи.

А Лариса Лужина рассказала, в кого был влюблен Сличенко. «Вы тогда нас всех называли голубками. Это были мы с Евой Мурницей. Мы конечно на вас положили глаз, но вы не обращали на нас внимания совершенно, потому что у вас тогда была влюбленность. Я помню даже в кого. Приезжала одна из сестре Федоровых, был такой квартет», — поделилась Лужина.

Сам Сличенко показал свою квартиру. Он больше 60 лет живет с женой Тамилой Агамировой, которая подарила ему троих детей. Также актер показал свою дочку, тезку матери, которая играет в театре «Ромэн». В доме артиста много книг, картин и статуэток. Старая мебель и обои, которые можно отнести к категории ретро.

«Я когда-то стал лошадок собирать. А как их не собирать? Цыгане и лошади — я считаю, что мы почти родственники. У меня штук 400 разных, с разных стран. Несмотря на то, что в детстве конь ударил меня кованным копытом. Была трещина в черепе», — поведал Николай Алексеевич.