Макарские искупаются в Иордане, а Кормухина отказалась от традиции: звезды рассказали о планах на Крещение

Семья артистов Антона и Виктории Макарских отметит Крещение в реке Иордан, а певица Ольга Кормухина отказалась от традиции в этом году. Об этом сами знаменитости рассказали журналистам накануне важного дня. В беседе с корреспондентами Teleprogramma.pro Вика разъяснила, что она и супруг из года в год стараются найти возможность, чтобы окунуться и поприсутствовать на службе в церкви. В «послужном списке» водоемов, где побывали Макарские на Богоявление, отметились море в Израиле, Гремячие источники под Сергиевым Посадом, а также столичные Фили. В этом году супругов и их детей ожидает «главная» река Иордан – именно в ней, согласно рукописям, и принял свою судьбу Иисус.

«Мы, православные, верим в то, что вся вода в мире в этот Праздник освящается. Поэтому, даже если у кого-то нет возможности по каким-то причинам куда-то ехать, можно с искренней молитвой даже окунуться под душем дома. Главное — вера!», — пояснила она.

больше по теме Садальский и Шаляпин отказались от классических купелей в пользу бассейнов на Крещение Певец и актер уверены – в этот день любая вода считается святой.

Певица Ольга Кормухина же в 2020 году от традиции отказалась, но пояснила, что ей пришлось это сделать по необходимости – в ночь на 19 января она будет находиться в дороге. В прошлые же годы она вместе с семьей окуналась в различных местах, но наиболее отчетливо ей запомнился источник Архангела Михаила в Подмосковье. РИА Новостям Ольга объяснила, что после завершения процесса в этом месте у нее перестала болеть спина, что артистка считает большим чудом.