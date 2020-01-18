«В Крещение вода везде святая»: Садальский окунется в Швейцарии, а Шаляпин – в Голливуде

Праздник Крещения – особый день для православного человека. В последние годы все больше и простых людей, и знаменитостей стараются окунуться в прорубь.

Мы решили узнать – кто из звезд придерживается этой традиции и как у них происходит крещенское купание?

Дана Борисова: «Ни разу не ныряла – боюсь!»

Телеведущая Дана Борисова призналась:

«У меня папа очень любит в прорубь нырять. Я приезжаю его поддержать, но сама ни разу не ныряла. В храм схожу. В этом году, наверное, поедем вместе с папой в Серебряные горы, он там будет окунаться, а я буду «группой поддержки». А еще у нас Крещение совпадает с днем рождения папы Полины. Я его поздравляю каждый год.

Я пока ни разу не ныряла, боюсь, хотя на море всегда купаюсь в очень холодной воде.

Алена Кравец: «Если это делать с верой, с молитвой – никакие болезни не пристанут»

Светская львица Алена Кравец рассказала о традициях своей семьи на Крещение:

«Мы обязательно будем купаться на Крещение. У нас есть купель, есть прорубь и еще большой бассейн. Я стараюсь постепенно закаляться, вместе с дочкой, так что в этом году, думаю, отважимся нырнуть в прорубь.

У меня много друзей, которые делают это каждый год. Вообще, я считаю, это зависит от внутреннего настроя и от самочувствия. Ни в коем случае нельзя никого заставлять насильно это делать. Человек должен сам до этого дозреть. В этом году я, думаю, окунусь, чтобы смыть с себя все хвори, все болезни, всю «нехорошесть».

Я уже делала это в прошлом году и чувствовала себя после проруби как новорожденный младенец. Но я убеждена: ни в коем случае нельзя рисковать и окунаться неподготовленным. Человек внутренне должен обязательно созреть. Подготовиться – духовно, морально. Если это делается с верой, с молитвой, — никакие простуды, поверьте, не пристанут. Наоборот, все нехорошее отступает».

Станислав Садальский: «Не надо экстрима, вода в эту ночь везде святая!»

«Вы знаете, я посоветовался со священниками, они говорят – не надо быть экстремалами, вода святая везде, так что можно в 12 часов ночи налить обычной воды в ванну и искупаться, выпить воды, — так ответил на наш вопрос актер Станислав Садальский. — Раньше я купался в проруби…

Сейчас хожу в бассейн «Чайка», там температура воды 29 градусов, и на каждое Крещение туда традиционно приходит священник, опускает в воду крест, и в теплую воду все погружаются.

Но в этом году я на Крещение буду в Швейцарии, там, может быть, в озеро окунусь, если будет настроение».

Прохор Шаляпин: «Обойдусь бассейном!»

Певец Прохор Шаляпин в этот день будет в Калифорнии:

«Православный праздник Крещения Господня я проведу в Голливуде. Затем отправлюсь в круиз по Тихому океану. В океан нырять не буду, думаю, что обойдусь бассейном».

Виктория Макарская: «Будем окунаться в Иордане»

Певица Виктория Макарская считает, что в праздник Крещения можно окунуться в любой источник или даже воспользоваться душем:

«В Праздник Крещения мы всегда находим возможность пойти в Церковь на службу и потом окунуться. Я и в море ночью окуналась в Израиле, и в лютые морозы в Гремячих источниках под Сергиевым Посадом, и в Москве в Филях. В этом году, даст Бог, мы будем на Крещение окунаться в Иордане.

Мы, православные, верим в то, что вся вода в мире в этот Праздник освящается. Поэтому, даже если у кого-то нет возможности по каким-то причинам куда-то ехать, можно с искренней молитвой даже окунуться под душем дома. Главное — вера!».

Редакция портала Teleprogramma.pro поздравляет своих читателей с праздником Крещения Господня и желает светлой радости – независимо от того, будете ли вы окунаться в прорубь или нет!